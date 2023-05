Maltempo, la Dora si ingrossa a pochi metri dal futuro ospedale: la rabbia del comitato Salviamo la Pellerina [VIDEO]

La Dora che sale, le giostre sullo sfondo. Nei giorni in cui Torino trattiene il fiato per scongiurare piene e alluvioni (la situazione è in netto miglioramento), in tanti hanno gettato un occhio sulla Pellerina per monitorare lo stato dell’area in cui Regione e Comune hanno deciso di costruire il nuovo ospedale di Torino Ovest: quel ghiaione, oggi occupato da giostrai e circensi, così vicino al fiume.

Per Arpa le criticità sono 'assenti"

La Dora è salita, l’acqua è arrivata a coprire la parte più bassa degli argini ma non ha lambito i ponti presenti nel parco. E quindi non è arrivata nel ghiaione. Arpa Piemonte, inoltre, ha definito come “assente” la criticità della Dora Riparia anche nella giornata di oggi. Che l’acqua scorra impetuosa a qualche centinaio di metri dall’ipotetico ospedale è un dato di fatto. Una situazione che ha fatto preoccupare chi da mesi si batte contro la realizzazione del presidio sanitario all’interno del parco: il comitato “Salviamo la Pellerina”.

Attivisti sul piede di guerra

Gli attivisti del comitato hanno infatti divulgato le immagini dell’alluvione del 2000, con l’incrocio tra corso Regina Margherita e corso Potenza completamente allagati: “Chi può giri la foto al sindaco Lo Russo e al presidente Cirio, probabilmente hanno qualche vuoto di memoria”.

Il ricordo dell'alluvione del 2000

Il timore, come noto, è che l’area possa allagarsi in caso di piogge copiose che facciano esondare la Dora: un’eventualità che lo studio condotto dall’Asl ha definito altamente improbabile. Ma non impossibile, come dimostra quanto successo nel 2000.

Quel che è certo è che, in caso di costruzione dell’ospedale, servirà rinforzare gli argini di un fiume dal letto stretto.