Festival del verde: oggi al via la settimana dedicata a parchi e orti urbani in 7 Comuni

Prende il via oggi la prima edizione del Festival del Verde (www.festivalverde.it), che per una settimana intera (fino al 28 maggio) coinvolgerà oltre 30 tra giardini pubblici e privati, parchi e orti urbani di Torino e provincia, alcuni dei quali aperti straordinariamente per l’occasione, e molti altri luoghi "green" con più di 50 iniziative ed eventi diffusi la maggior parte a titolo gratuito. Per l'occasione saranno inoltre aperti con visite guidate 3 castelli con i loro parchi (tra cui il Parco storico del Castello di Moncalieri) e saranno coinvolti 7 Comuni oltre a Torino anche Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Pino Torinese e Santena.

Un vero e proprio itinerario nel cuore verde di una delle aree metropolitane più verdi d'Europa, attraverso eventi, spettacoli, laboratori, open garden, talk, presentazioni di libri, serate benefiche, visite guidate, passeggiate botaniche, azioni di buone pratiche green permettendo alla cittadinanza ai turisti e agli amanti della natura di scoprire, riscoprire e soprattutto godersi questo inestimabile patrimonio naturalistico

In concomitanza e a conclusione del Festival del Verde, da venerdi 26 a domenica 28 maggio, torna FLOR, per il secondo anno consecutivo ai Giardini Reali di Torino.

Il Festival del Verde vivrà una sua ideale inaugurazione nella giornata di domani, martedì 23 maggio alle ore 16.30 presso i Giardini Cavour di Torino: in occasione dell'iniziativa "A spasso con i Custodi degli alberi" organizzato dalla: Città di Torino - Parchi e verde pubblico dove l'Assessore alla Cura e Verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso lancerà con i partecipanti e i giovani ragazzi delle scuole una serie di "bombe di semi" di fiori selvatici.

Qui di seguito il programma della giornata di domani martedì 23 maggio. In allegato i comunicati stampa del Festival del Verde con il programma completo della settimana e il comunicato stampa di FLOR Primavera.

Festival del Verde - martedì 23 maggio

“Orto collettivo del Bunker!”

Dalle ore 9.30 alle 16.30 presso Variante Bunker (Via Paganini - Torino)

Un laboratorio per imparare a prendersi cura di un piccolo orto. L’area della Variante Bunker è strutturata come un vero e proprio community garden, con diverse aree funzionali. La socialità è alla base del progetto. Un luogo immerso nel verde, in cui riscoprire una dimensione più umana del tempo, a contatto con la natura.

Partecipazione gratuita.

“Volontariato nei parchi cittadini”

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso Parco Sangone (Strada Castello Mirafiori 148/7 - Torino)

Incontro con i volontari che ripuliscono le rive del torrente Sangone. Con abbigliamento adeguato sarà possibile provare a svolgere le attività assieme ai volontari. Partecipazione gratuita.

“A spasso con i custodi degli alberi” (inaugurazione FESTIVAL DEL VERDE)

Dalle ore 16,30 alle 18 presso i Giardini Cavour di Torino

Una passeggiata per famiglie e bambini ai Giardini Cavour con i tecnici e giardinieri del Verde Pubblico della Città di Torino per conoscere gli alberi e i loro segreti. Partecipazione gratuita. Per l’occasione l’Assessore alla Cura e Verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso inaugurerà il Festival lanciando insieme ai partecipanti una serie di "bombe di semi" di fiori selvatici.

“Paesaggi della Pista 500”

Dalle ore 18 alle 19 presso Pista 500 (Via Ermanno Fenoglietti 103 - Torino)

Un percorso guidato alla scoperta del giardino dell’iconica Pista 500, un tempo pista di collaudo delle automobili e oggi giardino pensile che ospita il progetto di arte all’aperto di Pinacoteca Agnelli. Partecipazione a pagamento (4 euro a persona).

“Sempreverdi”

Dalle ore 18.30 alle ore 22 - Presso CLAP (Via Mantova 34 - Torino)