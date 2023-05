L’asfalto cade a pezzi: il pericoloso attraversamento pedonale in piazza Statuto

Fa paura a tutti l’attraversamento pedonale di piazza Statuto angolo corso San Martino. L’asfalto cade a pezzi ed è più simile a un cratere, le strisce sono sbiadite e quindi irriconoscibili.

Quello che è uno degli incroci maggiormente percorsi intorno alla piazza è in realtà una trappola per ogni tipo di utente della strada: per i pedoni che rischiano di inciampare, per le bici e le moto che possono cadere da un momento all’altro e anche per le auto che, arrivando da corso San Martino, rischiano di rompere sospensioni, ruote e semiasse.

"È così da mesi, nessuno fa niente: è necessario che qualcuno si faccia male per intervenire?” è la domanda posta da Alberto, residente.