La Conferenza delle Regioni diventa istituzione

Ratificata, all'unanimità del Consiglio presieduto da Stefano Allasia, l’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il documento disciplina e appunto istituzionalizza la Conferenza con i compiti di promuovere la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, di esprimere pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell’Unione Europea; di svolgere attività istruttoria rispetto agli atti posti all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale; di promuovere il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale ed europeo; di promuovere il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l’esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

La ratifica è avvenuta attraverso l’approvazione di uno specifico Disegno di legge, che conteneva il testo dell’intesa.