L’Associazione Solidale ODV AS.SO. organizza incontro dedicato alla tratta degli esseri umani

Questa tavola rotonda è stata organizzata per far conoscere al pubblico presente, attraverso qualificati relatori, le dinamiche del fenomeno e quali mezzi vengono utilizzati per potenziare il contrasto alla tratta di esseri umani, cercando di garantire tutela e assistenza alle vittime.

L’Associazione Solidale ODV AS.SO. opera nel perseguire l’autonomia e l’integrazione delle donne in situazioni di malessere e disagio, attraverso percorsi di educazione e informazione su tematiche quali la violenza, la conciliazione tra lavoro e famiglia, la parità dei sessi. Promuove la cultura dei diritti in un momento in cui, da più parti, vengono ancora sottovalutati e violati. Fa parte del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne, della Consulta Femminile Comunale ed è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. È associata al Centro Servizi per il Volontariato di Torino Vol.To ETS.