Ex Scalo Vallino, i residenti non ci stanno: “Più verde e il parcheggio va sotterraneo”

Dopo l’ultimo Consiglio di circoscrizione aperto, i residenti sono tornati a farsi sentire sull’ex Scalo Vallino. Lo hanno fatto questa mattina con il diritto di tribuna con cui hanno chiesto di rivedere il progetto sull’area di proprietà della Nova Coop situata tra via Nizza e corso Sommelier.

Petizione firmata da 533 residenti

Come scritto nella petizione rivolta al Consiglio comunale firmata da 533 cittadini, le richieste sono di spostare sottoterra il parcheggio previsto, abbassare l’altezza dei due edifici residenziali che bloccano la vista da corso Sommelier e aggiungere aree verdi.

Traffico e peggioramento qualità dell'aria

A preoccupare i residenti è proprio l’aumento del traffico, il peggioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente, ma anche le conseguenze sul commercio locale.

Il progetto Studio Unitario d’Ambito “13.2/A Nizza” e il PEC approvato a dicembre in Giunta prevede infatti su un’area totale di circa 32mila metri quadrati (ma di cui solo 21 mila saranno costruiti con il PEC, ndr) la costruzione di due palazzine residenziali, un supermercato, una galleria commerciale e un parcheggio da oltre 500 posti auto. Uno spazio che si aggiunge ai 20 mila metri quadrati già occupati dal nuovo centro di biotecnologie aperto a maggio 2022.

“Questa zona è già molto congestionata dal traffico, avere una galleria commerciale e un supermercato provocherà inevitabilmente un traffico maggiore senza contare le ripercussioni sul commercio locale. Avremo un aggravio di smog e delle persone che frequentano l’area con bici e monopattini. Inoltre, non c’è compensazione con il verde che manca. Nel progetto corso Sommelier diventa un tunnel dove ristagna lo smog e la salute dei cittadini va a peggiorare” commenta Francesca D’Onofrio, prima firmataria della petizione insieme a Carlo Buffa e Federico Abrate.

"Ci sentiamo presi in giro come cittadini"

“Sono previsti 1500 metri quadri di verde con 70 alberi tra cespugli e piccole piante, meno di uno a dieci confronto alla superficie edificata. Senza considerare l’aumento del rumore. Nello studio d’ambito è presente una relazione ambientale fatta dal Comune che presenta grandi vuoti. Sul tema dell’inquinamento acustico si legge che è già noto che sia fuori dai limiti previsti. Ora avremo un incremento minimo previsto del 10%. Queste cose devono essere risolte a monte, non a valle. Ci sentiamo presi per il naso come cittadini”.

Come già annunciato dall’assessore Paolo Mazzoleni, i margini di intervento ora sono pochi. L’unica compensazione, quella sul verde, potrebbe essere fatta su piazza Nizza. “Non ci basta - puntualizzano però i cittadini - È troppo poco”.

A giugno una nuova commissione

La questione sarà di nuovo trattata in seconda Commissione, con ogni probabilità giovedì 22 giugno alle 14.30, mentre domani sarà Nova Coop a presentare il progetto alle ore 18.30.