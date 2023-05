Fiamme in un magazzino in via Pergolesi: evacuate 40 persone in una casa vicina [FOTO]

Grosso impegno - dalla tarda serata di ieri e fino alle prime luci di questa mattina - per le squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnere un incendio nella zona nord di Torino.



L'allarme è scattato alle 23:30, in via Pergolesi, dopo che un rogo si è sviluppato in un magazzino di mobili e attrezzature varie. Durante l’azione di spegnimento sono state evacuate precauzionalmente 40 persone residenti in un edificio vicino.