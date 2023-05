Pikachu dopo Lagioia: al Lingotto Fiere arriva il Campionato regionale di Pokemon

E' prevista un'invasione di animali fantastici da catturare, tra negozi, carrelli e giochi per ragazzi. L'appuntamento è per il fine settimana del 3-4 giugno, presso il Padiglione 1 di Lingotto Fiere.

Proprio dove fino a pochi giorni fa trovavano spazio libri, volumi e incontri culturali, a breve esploderà la Pokemon-mania con i Campionati regionali di Pokemon.

Tre tipi di competizioni Giochi di carte, sfide all'ultima mossa. Ma anche quella moda che fino a pochi mesi fa vedeva grandi e piccini rincorrere animali virtuali in giro per la città, cellulare alla mano. Sono infatti tre le categorie previste dai Campionati regionali: i giocatori potranno sfidarsi nel gioco di Carte Collezionabili Pokémon, con i videogiochi o con l'app mobile Pokémon GO.

Sfide in tutto il mondo in contemporanea

Questi eventi si svolgeranno contemporaneamente anche in tutto il mondo, mentre gli Allenatori si cimenteranno nelle sfide per designare il campione in carica.

Il team di Pokémon GO e Niantic sarà presente con un gigantesco PokéStop, dove sarà possibile scattare foto ricordo e ritirare alcuni omaggi.