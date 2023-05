Completati gli interventi sulla strada provinciale 233 a Chiomonte e sul Guado di Zucchea

La Sp 233 di Chiomonte in frazione Ramat, chiusa nei giorni scorsi per una frana (raggiungibile tuttavia attraverso una strada comunale) è stata stata liberata dalla frana e il transito è stato ripristinato. Proseguono nel frattempo i lavori di messa in sicurezza del versante.

Anche gli interventi sul Guado di Zucchea lungo la Sp 152 fra Cavour e Vigone sono stati completati.

Il Guado, al suo primo confronto con la piena del Torrente Pellice dopo una serie di consistenti lavori per dotare il passaggio sul Pellice di nuovi fornici di grandi dimensioni e consentire il transito delle parti vegetali trasportate dalla corrente, ha retto perfettamente la pressione dell’acqua e non ha subito danneggiamenti.

Non appena il Pellice è defluito sono iniziate le operazioni di pulizia e mercoledì 24 maggio è stata completata la rimozione del materiale vegetale accumulato.

Fino al termine dell’allerta maltempo, il Guado resterà chiuso in via precauzionale.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml