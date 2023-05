Volpiano, il sindaco su crisi Arinhant: "Situazione difficile. Nominati il liquidatore e il consulente del lavoro"

Durante l'ultimo Consiglio comunale di Volpiano, il sindaco Giovanni Panichelli ha relazionato l’assemblea sull'incontro avuto il 24 maggio, insieme alle organizzazioni sindacali, con l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino sulla crisi Arihant: "Abbiamo condiviso lo stato di fatto di una situazione difficile; sono stati nominati sia il liquidatore che il consulente del lavoro e nei prossimi giorni ci saranno i primi incontri per approfondire gli aspetti tecnici".

Il Consiglio ha inoltre dato il via libera definitivo alla variante 27 al piano regolatore comunale e approvato due variazioni di bilancio: per lo stoccaggio e il trasloco dell’archivio della biblioteca, propedeutico alla realizzazione della nuova sede, e per l'installazione di autovelox fissi su corso Europa.