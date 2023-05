Torino Creativa: nel Cortile del Maglio la mostra di Matilda Elia e Michael Burgio

Torino Creativa annuncia il secondo appuntamento stagionale di ‘Level Up’, l’iniziativa dedicata alla creatività giovanile che si svolgerà nella location dell'Hub della Creatività al Cortile del Maglio.

L'evento si terrà sabato 27 maggio a partire dalle ore 11 nel contesto del Balon e prevede l'esposizione delle opere di Matilda Elia e Michael Burgio, artisti appartenenti alla community di ‘Torino Creativa’.

Matilda Elia è un'artista contemporanea, studentessa dell'Accademia Albertina, che sviluppa una ricerca artistica a partire dal legame intimo con la sfera del sonoro: attraverso le sue audio-installazioni traccia un percorso che mette in relazione se stessa con la realtà circostante, un connubio fra mondo umano e mondo naturale generato da suoni e parole e scandito con pause e vibrazioni.

La rosa, fiore delicato ma allo stesso tempo spinoso e pungente, è per Elia un affascinante oggetto di studio in cui quasi immedesimarsi per suggellare questa interconnessione fra cultura e natura.

Michael Burgio, fotografo e ritrattista, elabora attraverso le sue opere uno sguardo che abbina romanticismo e malinconia in un'estetica eterea e trasognante. Plurime sensazioni emergono dagli scatti di Burgio, effetti che scaturiscono dalla fisicità dei corpi e dagli sguardi, sovente immersi, in vortici visivi che ne esaltano tratti ed espressioni.



Le fotografie esposte vengono proposte per la prima volta in pubblico e segnano il ritorno alla produzione di Burgio dopo alcuni anni di silenzio.

Per informazioni: torinocreativa@comune.torino.<wbr></wbr>it