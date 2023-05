Forte temporale nella notte a Torino: la grandine imbianca la Tangenziale Nord

A Torino sono caduti 15 mm di pioggia , in particolare nella zona Nord, mentre la grandine ha danneggiato i dehors e molte della auto parcheggiate in strada. Ma per una definitiva conta dei danni bisognerà attendere il pomeriggio di oggi. Intanto questa mattina i torinesi si sono svegliati con un timido sole .

L’intensa grandinata di ieri notte ha imbiancato la tangenziale Nord all’uscita per Caselle, creando difficoltà alla circolazione. Forte grandinata anche a Caluso. Ancora più ingenti gli accumuli di grandine sulle strade a Ivrea, associati a un altro nucleo temporalesco che ha coinvolto invece la provincia di Biella. A Montanaro sono caduti degli alberi, a San Benigno si è registrato un temporale di un'intensità particolarmente forte.

Significative le immagini e i video dei cittadini che si sono trovati in strada in quei momenti e hanno immortalato la grandinata o il temporale. In molti hanno mandato i loro scatti alla pagina Facebook "Centro Meteo Piemonte", che li ha pubblicati. Come questa, postata dall'utente Milena, che fa vedere uno degli alberi caduti in strada a Montanaro: