L'agricoltura del futuro sbarca sul lungo Dora: al Qubì Garden c'è anche l'orto aeroponico

Una delle tante iniziative promosse riguarda la creazione di un piccolo orto sospeso realizzato grazie alla coltura aeroponica: lo stesso, reso totalmente autosufficiente grazie all'alimentazione a energia solare con impianto fotovoltaico, è irrigato con un serbatoio d'acqua presente alla base. L'acqua viene nebulizzata insieme ad elementi oligominerali attraverso alcuni ugelli in modo che le radici (che, essendo al chiuso, sono al riparo da agenti esterni come batteri dannosi, ndr) assorbano solo la quantità necessaria al proprio fabbisogno, mentre quella in eccesso torna alla base per poter essere utilizzata; questa modalità consente un notevole risparmio idrico. L'obiettivo finale è quello di creare una vera e propria serra da realizzare in un container, mentre le coltivazioni verranno utilizzate per la cucina, per la vendita di ortaggi e per attività didattiche da proporre insieme a un orto classico.