Caro affitti: Chiorino agli universitari: "Cerchiamo strade percorribili". Ipotesi tagli a Imu e tasse per chi affitta a studenti

"Regione attenta e aperta al dialogo: cerchiamo di trovare strade percorribili". Questo è l'impegno che ha preso l’assessore regionale al Diritto Universitario, Elena Chiorino, incontrando a margine del Consiglio regionale alcuni degli studenti universitari che erano presenti in aula. Un consiglio regionale in cui, dalla minoranza (e in particolare da Silvio Magliano dei Moderati), è stata proposto e approvato un ordine del giorno per provare ad abbassare tasse e Imu per chi affitta a studenti fuori sede. Mentre il Pd spinge (con Diego Sarno primo firmatario) per aprire un tavolo di confronto tra istituzioni.

Dopo le proteste in tenda

Torino, come altre città italiane, è stata infatti cornice delle proteste "in tenda" di alcune organizzazioni di ragazzi che chiedono migliori condizioni abitative per chi è fuori sede. Un tema che non passa di attualità. Nella sola Torino - recitava l'ordine del giorno approvato - la carenza di posti letto è stimata oltre le 3mila unità. Federconsumatori stima tra gli 8mila e i 10mila euro annui le spese a carico di uno studente che soggiorni a Torino per studiare: di questa cifra, la metà è costituita proprio dal costo del posto letto.



“L’attenzione sul tema della residenzialità universitaria e della tutela del diritto allo studio è alta e sono argomenti di cui ci occupiamo da tempo, anche in linea oggi con quanto previsto dal programma del Governo Meloni - ha detto Chiorino -. Sono aperta ad un confronto costruttivo e ad ascoltare le esigenze degli universitari per individuare tutte le strade percorribili affinché si possa alleggerire la pressione economica per studenti e famiglie sul tema casa. È vero che Il problema è presente, in altre città italiane più che nelle nostre città universitarie, ma è altrettanto vero che è una criticità che esiste e che si deve tentare di mitigare il più possibile".

Borse di studio e nuovi posti letto

Tradotto in cifre, secondo l'esponente della giunta Cirio, la Giunta regionale ha già stanziato 39,6 milioni di euro per le borse di studio, "oltre 13 milioni in più rispetto all'anno precedente, garantendo un sostegno economico a 16.700 studenti con una situazione economica di svantaggio, oltre 3000 in più rispetto al 2021/2022. Anche il tema alloggio è stato al centro del mio mandato: attraverso Edisu, l’Ente strumentale della Regione in tema di Diritto allo studio Universitario, sono stati presentati sei progetti nell’ambito della Legge 338 per la riqualificazione di immobili da trasformare in residenze e che prevedono la realizzazione di 1000 posti letto, aggiuntivi agli attuali 2600, su tutto il territorio regionale”.