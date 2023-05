La Costituzione è donna: scuola di buona cittadinanza al Des Ambrois di Oulx

Il Polo Scolastico delle Valli Olimpiche ha ospitato, venerdì 26 maggio scorso, la conferenza di chiusura del ciclo “Scuola di buona cittadinanza” con una tavola rotonda, moderata da Simona De Ciero del Corriere della Sera, sul tema “La Costituzione è Donna”.

La vicepresidente del Senato Anna Rossomando (Pd), la senatrice Silvia Fregolent (Italia Viva) e la deputata Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) si sono confrontate sul tema dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione italiana alla presenza del consigliere regionale Valter Marin, delle istituzioni locali fra cui alcuni sindaci dell'Alta Valle di Susa, rappresentanti delle forze dell'Ordine e autorità.





«Una bellissima iniziativa quella del Des Ambrois, per me è sempre un piacere, oltre che utile, partecipare agli incontri nelle scuole – afferma Anna Rossomando -. E in questa mattinata è stato particolarmente emozionante parlare davanti a tantissimi studenti riuniti per la conferenza di chiusura del ciclo di incontri sui valori della Costituzione riferiti alla condizione femminile».





Un auditorium gremito di giovani, con la redazione del giornale scolastico News Ambrois e altri studenti che hanno rivolto numerosi quesiti alle donne parlamentari, in particolare sulla loro esperienza di donne in politica e nelle istituzioni.





«La parità di genere è un lungo percorso ancora ben lungi dall'essere completato – sottolinea con forza Chiara Appendino -, non esiste solo il problema della differenza di salario ma anche del divario di opportunità fra uomo e donna in merito alla professione, per non parlare degli stereotipi con cui spesso le donne vengono bollate. Io sarò sempre dalla parte delle donne e dei giovani e mi sento di dire loro di non mollare mai la presa sui loro diritti e sullo spazio che meritano: non temete chi vi giudica inesperti per ricoprire qualsiasi ruolo».





Esperienza apprezzata anche da Silvia Fregolent: «ringrazio gli studenti e gli insegnanti del Des Ambrois per questa mattinata di approfondimento sul tema costituzione e diritti delle donne: i giovani e le donne rappresentano infatti un valore importante per il nostro Paese e vanno ascoltati e tutelati».





Una Scuola di Buona Cittadinanza che, con ogni probabilità, verrà riproposta anche nel corso del prossimo anno scolastico visto il successo dell'iniziativa didattica.





«Questi percorsi vanno avanti ormai da un quinquennio e intendono preparare i nostri studenti, educandoli ad essere cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri – commenta Paolo De Marchis, docente del Des Ambrois e coordinatore dell'iniziativa -. Siamo centrati sulla spina dorsale della nostra Repubblica, la Costituzione Italiana, e intendiamo continuare aggiornando costantemente le tematiche che affrontiamo con gli studenti nel corso degli anni scolastici».