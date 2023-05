“Ogni giorno è il Giorno della Memoria”: al Polo del 900 i vincitori del progetto della Regione che combatte l'antisemitismo con la cultura

Il progetto “Ogni giorno è il Giorno della Memoria”, promosso dalla Regione Piemonte in concerto con il dipartimento educativo del Maccabi World Union e la Fondazione Casale Ebraica ETS, si è concluso con un grande successo di partecipazione e di progetti presentati e pronti per essere realizzati.

Oggi, al Polo del 900, l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Fabrizio Ricca, insieme a Rabbi Carlos A. Tapiero, Deputy CEO & Director of Education Maccabi World Union, a Roberto Gabei, Presidente Fondazione Casale Ebraica ETS, e Claudia De Benedetti, coordinatrice del progetto, ha consegnato gli attestati di “Ambasciatori della Memoria” ai giovani partecipanti a un percorso che consisteva in un cammino di realizzazione di progetti rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, con obiettivo dichiarato di permettere un approccio nuovo e attivo per la celebrazione del Giorno della Memoria ma anche quello di aiutare ad identificare le forme contemporanee di antisemitismo, razzismo e antisionismo.

I numeri di un successo

Più di 2mila 500 giovani di età compresa tra i 17 e i 18 anni, 8 progetti presentati a una commissione incaricata di valutarli, 3 incontri frontali di approfondimento e discussione. Questi sono solo alcuni dei numeri che sanciscono il successo della prima parte del progetto “Ogni giorno è il Giorno della Memoria”, un percorso fortemente voluto dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte (che ha stanziato 145mila euro per il biennio 2022-2023).

I progetti vincitori: Rivoli (TO), Cuneo, Mornese (AL).

I tre progetti che sono stati selezionati per essere realizzati declineranno in modo diverso il tema della memoria ma con un unico denominatore comune: sfruttare le nuove tecnologie per fare in modo che episodi del nostro passato tornino ad affacciarsi nella nostra quotidianità per diventare occasione di riflessione e di monito su orrori e ingiustizie che hanno attraversato il territorio piemontese.

Il progetto arrivato dal comune di Mornese, per esempio, amplierà il tema delle pietre d’inciampo presenti sul suo territorio fornendo contributi audio sotto forma di podcast in cui verranno raccontate le storie delle donne e degli uomini deportati a cui le pietre rendono omaggio.

Quello che verrà realizzato a Cuneo seguirà la storia del giovane studente Ildo Vivanti e, grazie a poster e QR code disseminati per la città, toccherà temi centrati della vicenda umana che lo hanno riguardato: le leggi razziali, le espulsioni della scuole degli studenti ebrei ma anche la solidarietà, portata avanti a proprio rischio e pericolo, di docenti e studenti che non si piegarono alle indicazioni del regime.

I giovani del comune di Rivoli produrranno video contenenti interviste e approfondimenti che verranno destinati ai social network più usati dai giovani (Instagram e TikTok) e lo faranno sfruttando una vasta rete di associazioni (UGEI - Unione Giovani Ebrei Italiani, Comitato Resistenza Colle del Lys, Anpi Rivoli, MAKI APS, Deina Torino Aps) pronte a offrire la loro consulenza.

“Quando abbiamo deciso di lanciare questo progetto volevamo dare nuova linfa alle politiche contro antisemitismo e razzismo, volevamo trovare nuove strade, anche tenendo in considerazione il fatto che i giovani oggi hanno a disposizione nuovi strumenti tecnologici pervasivi, per raggiugnere tutti gli studenti e farli avvicinare a nuovi modi per declinare e conservare la memoria. Sono convinto che ci siamo riusciti - afferma Fabrizio Ricca, assessore regionale alle Politiche Giovanili -. Siamo onorati che il Maccabi World Union abbia scelto proprio il Piemonte come prima regione fuori Israele con cui collaborare. Siamo certi che questo progetto rappresenti non un punto di arrivo ma un inizio”.