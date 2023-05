Torino, uomo sorpreso a rovistare all'interno di un'auto: arrestato dalla polizia

Un ventisettenne di origini rumene è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria.

Una volante che stava transitando in via Santa Chiara ha notato una jeep parcheggiata all’angolo con via Piave con le luci e l’allarme in funzione; il vetro deflettore della portiera posteriore destra del veicolo risultava infranto.

Solo dopo che si sono fermati per controllare, i poliziotti hanno notato all’interno dell’abitacolo della jeep la sagoma di un uomo seduto sui sedili posteriori intento a frugare nella parte anteriore dell’auto.

Al giungere degli agenti, l'uomo si è sdraiato sui sedili nel tentativo di non farsi vedere ma, nel momento in cui ha capito di essere ormai stato scorto, ha tentato di fuggire, ingaggiando una colluttazione coi poliziotti.

L’uomo, trovato in possesso di uno zaino contenente un coltello a serramanico, 8 cacciaviti ed uno spray al peperoncino, aveva nelle tasche 10 euro in moneta, che a seguito del sopraggiungere sul posto del proprietario dell’auto, sono state riconosciute come denaro da lui lasciato nel vano posacenere la sera precedente e pertanto sono state restituite allo stesso.

Il ventisettenne rumeno, già colpito da avviso orale del Questore di Torino, è stato tratto in arresto.