Cane incastrato tra le rocce di un rio a Chieri tratto in salvo dai Vigli del Fuoco

Era rimasto incastrato in un rio a Chieri ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco. Si tratta di un cane liberato e tratto in salvo dalla squadra "101" di Chieri, dai volontari dell'ENPA e dalla Polizia Municipale.

L'animale era rimasto intrappolato tra due rocce di un canale in zona via Sona Canonico. Tutto è iniziato quando un escursionista, accompagnato da un altro cane, si è accorto dell'animale in difficoltà richiamato dall'attenzione del suo compagno a quattro zampe che si era avvicinato al malcapitato e ha lanciato l'allarme.