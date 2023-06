Scontro mortale in corso Peschiera: perde la vita una persona, tre feriti

L'incidente intorno alle 23 all'angolo con via Trapani

Incidente mortale questa notte a Torino. Intorno alle 23 si è verificato un tremendo schianto tra un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Bravo in corso Peschiera, all'angolo con corso Trapani. A seguito del violento impatto uno dei due mezzi è finito contro i pali della segnaletica stradale posizionati sull'isola pedonale.

Un morto e tre feriti

Nel sinistro ha perso la vita una persona, mentre altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i sanitari del 118, ma purtroppo per uno degli occupanti del mezzo non c'è stato più nulla da fare. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Aggiornamento ore 15



La persona rimasta uccisa nello scontro è una donna che è stata trasportata al CTO già in gravissime condizioni. Ricoverato in ospedale per gravi ferite anche un 21enne, il quale ha riportato una frattura al femore ed è stato operato. La prognosi è di 60 giorni.