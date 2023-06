Cocaina, hashish e metanfetamine: carabinieri arrestano due persone per possesso di droga

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per possesso di droga. Il primo arresto è di un 56enne, fermato dai militari in via Duchessa Jolanda: nel borsone che aveva con sé, i carabinieri hanno ritrovato sei involucri di cocaina e 96 grammi di hashish.

Il secondo arresto invece è avvenuto in corso Vittorio Emanuele angolo corso Cairoli, dove un 28enne è stato trovato in possesso di cocaina e metanfetamine varie. Altra cocaina è stata poi rinvenuta nell’appartamento del giovane.

Sempre ieri, in via Vanchiglia angolo via Pescatore, un uomo è stato arrestato per aver strappato due collanine d’oro a un 30enne. Al furto con strappo ha partecipato anche un complice, fuggito.