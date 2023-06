Dal 12 giugno parte la Summer School al Castello di Rivoli

L’edizione 2023 farà riferimento all’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile per riflettere con i giovani e giovanissimi sulla relazione tra arte e scienza, energia e sostenibilità, umanità e natura, sempre con attività dinamiche e coinvolgenti, a partire dalle opere di Olafur Eliasson e degli artisti nella Collezione Permanente del Museo. Gli obiettivi richiamano infatti l’attenzione su questioni importanti, non più rinviabili, come educazione di qualità, sostenibilità della vita e contrasto al cambiamento climatico.

Summer School prevede Campus settimanali dal lunedì al venerdì, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con attività al Museo e fuori, all’insegna dei principi dell’outdoor education, in modo da offrire esperienze di vita all’aria aperta, relazioni e occasioni di incontro con l’arte, la natura e la scienza. Summer School, infatti, oltre che sui meravigliosi spazi del Museo, può contare sugli ampi spazi all’aperto che circondano il Castello, come il piazzale panoramico, il prato all’interno della Manica Lunga, l’area di laboratorio all’ombra del glicine secolare ma soprattutto il bellissimo Parco del San Grato, un’oasi tranquilla dove assaporare la gioia dell’estate all’aria aperta.