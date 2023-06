Piazza Carlo Alberto, al via il cantiere: la statua equestre transennata prima del trasloco [FOTO]

Tre settimane di "prove"

Il cantiere durerà tre settimane circa. L’area intorno alla statua equestre verrà transennata per consentire ai tecnici di eseguire analisi e rilievi finalizzati a conoscere le caratteristiche strutturali del monumento e delle sue fondazioni: il monumento infatti verrà spostato temporaneamente per consentire di realizzare i lavori per la futura stazione “Carlo Alberto” della linea 2, senza danneggiare la statua stessa. I lavori prevedono la realizzazione di alcuni scavi ai lati del monumento, e piccoli fori nel basamento. Al termine delle operazioni di carotaggio si procederà alla chiusura dei fori mediante stuccatura e seguente rimontaggio degli elementi bronzei: tutte le operazioni saranno eseguite da restauratore specializzato.