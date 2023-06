L'impresa a Torino prende l'accento straniero: in dieci anni le aziende non italiane sono cresciute del 38%

L' impresa come strumento di integrazione . Arriva alla seconda edizione (dopo il debutto del 2020) il progetto Futurae , che punta a livello nazionale ad accompagnare quei cittadini stranieri - o di seconda generazione - che vogliono avviare un'attività imprenditoriale.

A Torino e provincia oltre 31mila aziende

Una crescita del 38% in dieci anni

Negli ultimi dieci anni a Torino e in provincia la presenza di aziende straniere è cresciuta del 38%. Mentre i singoli imprenditori nati all'estero sono oltre 41mila (+28,4%) e la tendenza di aumento è proseguita anche negli anni della pandemia.

Arrivano soprattutto da Romania e Marocco, che con Cina e Albania arrivano a pesare per circa la metà del totale delle imprese straniere. In calo, invece, Francia e Germania. In totale i Paesi di origine sono circa 170 e gli aumenti più consistenti nell'ultimo biennio sono legati al Bangladesh, alla Moldavia, quindi Egitto e Albania.