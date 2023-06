Il 7-8 ottobre Torino ospiterà la seconda edizione del Festival del Digitale Popolare

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto duecento ospiti e oltre duemila presenze, per l’evento nazionale torneranno a confrontarsi personaggi della cultura, dello sport, dell’innovazione e delle istituzioni nella fitta agenda di incontri, seminari e dibattiti. Il Festival del Digitale popolare si conferma il luogo in cui le nuove sfide prendono forma, le nuove tendenze si presentano ad pubblico sempre più vasto, in una dimensione ‘pop’ che mette al centro le persone come motore di innovazione- intesa come forza propulsiva della società- purché sia accessibile a tutti.