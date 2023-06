Il ritorno del maestro Muti, la danza di Bolle&Friends e il centenario di Puccini: ecco la nuova stagione del Regio [VIDEO]

Il Maestro Riccardo Muti e il compositore Giacomo Puccini: sono loro i grandi protagonisti della nuova stagione del Teatro Regio di Torino, presentata questa mattina.

Per Muti si tratta di un ritorno dopo il successo riscosso proprio quest'anno con il Don Giovanni di Mozart: dal 21 febbraio al 3 marzo 2024 dirigerà l'orchestra per l'opera “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, con la regia del direttore della Fondazione Tpe Andrea De Rosa. Di Puccini, di cui proprio il prossimo anno ricorreranno i 100 anni dalla morte, sarà invece messa in scena più di un'opera proprio per omaggiare l'importante ricorrenza.

La stagione, per il cinquantenario del teatro, si presenta da subito con importanti novità. Il tema sarà Amour Toujours, che rimanda al francese ma anche all'amore, che sarà al centro del cartellone in tutte le sue forme. E che cita - nemmeno troppo velatamente - il più grande successo del dj Gigi D'Agostino, un'eccellenza torinese così come il Regio, e a cui l'ente lirico ha voluto dedicare un tributo "per celebrare anche la commistione di generi musicali diversi". L'immagine scelta per il cartellone, realizzata da Undesign Agency da un bozzetto inedito di Carlo Mollino, poi, rappresenta una musa - la musa della danza - che cavalca un toro, simbolo di Torino.

La Stagione del Regio, dal 21 settembre 2023 al 4 luglio 2024, presenta quattordici titoli, di cui otto nuovi allestimenti. Confermatissime le anteprime Giovani dedicate agli under 30 a prezzi iper-popolari (10 euro a testa), che hanno permesso di abbassare nettamente l'età media degli spettatori del teatro.

"Il Teatro Regio guarda al futuro con una Stagione di opera e balletto di altissimo livello, forte della certezza che la sua capacità di rinnovarsi e sperimentare, unita a un'offerta artistica di grande qualità, continueranno a farne un'istituzione culturale di primo piano", commenta il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, nel ruolo di presidente della Fondazione Teatro Regio. "L'opera lirica e il balletto sono generi che hanno saputo esplorare in modo profondo e intenso l'amore e tutte le sue sfumature, offrendoci alcune delle rappresentazioni più potenti e toccanti di questo sentimento universale che permea le nostre vite", spiega invece il sovrintendente Mathieu Jouvin.

"Abbiamo voluto dare il giusto spazio alla tradizione lirica italiana e anche ampliare lo sguardo verso l’Europa, con la voglia di proporre opere fondamentali di compositori sia italiani sia stranieri e alcune rarità", racconta poi il direttore artistico Cristiano Sandri. "Il Teatro sta rinsaldando il rapporto con il proprio pubblico e costruendone uno con il nuovo, quindi ci sentiamo pronti a lanciare una “sfida”, proponendo titoli rari e allestimenti originali, perché sappiamo che c’è una platea pronta a recepirli".

Il trailer della Stagione - vedi nel video qui sotto - è firmato dalla regista torinese Aksinja Bellone. Girato negli interni ed esterni del Teatro e nel caffè Baratti & Milano, vede come protagonista una coppia di innamorati, che si cercano tra gli specchi, giocano e sognano, amano e soffrono, ridono e si commuovono.

Per il dettaglio dei titoli in cartellone e le date di messa in scena, si rimanda al sito del teatro Regio.

Questo l'elenco:

La Juive - L'ebrea

Un mari a la porte

La Boheme

La rondine

La bella addormentata

Don Chisciotte

Don Pasquale

Un ballo in maschera

La fanciulla del west

The tender land

Le villi

Der fliegende hollander

Il trittico di Puccini (Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi)

A questo si aggiungono i concerti e le conferenze-concerto. Senza dimenticare gli appuntamenti di danza con Roberto Bolle & Friends.