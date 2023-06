L'OrgoglioTorinese si ritrova in musica: il curioso omaggio del Regio a Gigi Dag [VIDEO]

La discoteca e la lirica: due mondi diversi, per non dire opposti. Che però quest'anno trovano un curioso punto di incontro: nel nome dell'Orgoglio Torinese il teatro Regio ha infatti deciso di intitolare la nuova stagione "Amour Toujours", che ai più giovani ma non solo fa pensare a un solo nome, quello del dj Gigi Dag D'Agostino.

'Amour Toujours' richiama la torinesità