Per Archivissima il Museo d'Arte Urbana fa tripletta con un talk, una visita guidata e interviste speciali

Come ormai consuetudine in occasione di Archivissima, il Museo d'Arte Urbana di Torino organizza diversi appuntamenti a tema. E lo farà anche quest'anno con una “tripletta” di eventi: un talk, una visita guidata e alcune interviste speciali.

La visita guidata

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 10 giugno: alle 15.30, nell'ambito di Archivissima in Tour 2023, è in programma una visita guidata gratuita (a cura di CulturalWay) alla scoperta dei segreti del Mau e di Borgo Campidoglio che trae ispirazione dal libro “La vita in piazza” di Maria Concetta Distefano. Per prenotazioni è possibile contattare il 3393885984 o scrivere a info@culturalway.it.

Il talk

Dalle 18.30, presso la Galleria del Mau in via Rocciamelone 7/c, sarà la volta di un incontro con Gianni Rizzotti, che presenterà il libro fotografico sulla Sardegna e le sue eccellenze “Oru nostru”. È organizzato con l'Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci” e prevede, al termine, una degustazione di vini sardi; resta sempre attiva, nel frattempo, anche la mostra REM Rapid Exhibition Movement: from Bologna with love dell'artista Giulia Pasa Frascari.

Le interviste

Da giovedì, infine, sono disponibili sul canale YouTube di Fucina Campidoglio una serie di 5 interviste intitolate “Diario di un viaggio all'aperto” per raccontare alcuni luoghi del quartiere dopo la pandemia: si tratta della Mensa del Povero della parrocchia di Sant'Alfonso, del Circolo dei Sardi, del mercato di corso Svizzera, del Centro d'Incontro di via Pilo 50 e degli orti urbani di piazza Risorgimento.