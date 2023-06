Rimandata causa maltempo previsto la Notte Bianca di via Madama Cristina.

La serata di negozi aperti e attività in strada era prevista per questa sera, dalle ore 20 fino a mezzanotte, nel tratto tra via Valperga Caluso e via Tiziano.

La prima notte bianca era tutta dedicata al ballo e allo shopping, "Dancing in the street".

La nuova data scelta la serata danzante è quella del 29 giugno.