Dancing in the street: tutti in pista per la prima notte bianca in via Madama Cristina

Il 9 giugno si balla in strada in via Madama Cristina.

L'omonima associazione dei commercianti ha infatti organizzato una serata tutta dedicata al ballo e allo shopping, "Dancing in the street".

L'appuntamento è appunto per venerdì 9 giugno dalle ore 20 fino a mezzanotte, nel tratto tra via Valperga Caluso e via Tiziano.

Ballo liscio, tango, latino americano ma anche musica commerciale e revival cui si affiancheranno stand in strada e negozi aperti.

Via Madama si appresa dunque vivere un altro momento di condivisione e di festa dopo il successo del Madama Spring Fest.

"Un evento che patrociniamo volentieri come Circoscrizione - spiega il coordinatore Dario Pera - e che mira come sempre al rilancio del quartiere a 360 gradi".