Da Torino la ricetta per farsi trovare pronti alle nuove procedure di selezione dell'Unione Europea

Al via il corso per farsi trovare pronti alle selezioni dell'Unione Europea

Per far fronte al recente ripensamento radicale delle procedure di selezione delle istituzioni europee, l’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino, uno degli unici due enti italiani riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri per la preparazione ai concorsi europei EPSO, organizza un corso di formazione dedicato a chiunque voglia lavorare nelle istituzioni europee o in grandi aziende o organizzazioni nazionali e internazionali che prevedano un simile processo di selezione.

Il corso, in partenza il 19 giugno, si terrà interamente online per dare la possibilità ai laureandi, laureati e giovani professionisti di tutta Italia di partecipare e si articolerà in 10 lezioni della durata di 2 ore ciascuno.

Come sempre, punto di forza dell’Istituto è l’offerta di un’alta formazione a prezzi accessibili a tutti

Sottolinea Piercarlo Rossi, Presidente dell’Istituto: “Da oltre settant’anni il nostro Istituto forma diplomatici e professionisti per le istituzioni europee e non solo. Da qui sono passati negli anni migliaia di studenti e abbiamo contribuito a plasmare una classe dirigente italiana e comunitaria attenta alle tematiche all’ordine del giorno e agli obiettivi europei. Con European Careers Lab, in particolare, offriamo anche a studenti e neolaureati la possibilità di frequentare un corso di alto livello, aggiornato alle ultime modifiche apportate ai processi di selezione delle istituzioni europee. Una proposta formativa che si è evoluta negli anni, raccogliendo grandi risultati e aiutando numerosi studenti a trovare il proprio posto nelle istituzioni europee”.

Durante il corso, i candidati potranno imparare le migliori tecniche di soluzione ai test psicoattitudinali e cimentarsi in esercitazioni guidate sui quattro test a scelta multipla previsti dai concorsi: ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto e test di comprensione linguistica (in italiano e in inglese).