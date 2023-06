Lunedì al via la riasfaltatura del ponte Isabella, il Comune: "Rischio ingorghi, fate percorsi alternativi"

Si annuncia una settimana di disagi per chi dovrà raggiungere, con la propria auto, pre-collina e collina da San Salvario e dalla zona degli ospedali. Dal 12 al 16 giugno è in programma la riasfaltatura del ponte Isabella sul Po. Durante i lavori il ponte sarà percorribile dai mezzi nella sola direzione Est-Ovest, cioè da corso Moncalieri a corso Dante. Un intervento che si inserisce all'interno di un piano di riasfaltatura delle strade ed infrastrutture cittadine.

I percorsi alternativi

Un cantiere che inevitabilmente comporterà dei problemi al traffico cittadino, anche se da lunedì saranno chiuse le scuole e quindi ci saranno meno automobili in strada nell'orario di punta. Il consiglio degli uffici della mobilità, per evitare ingorghi e rallentamenti, è di usare percorsi alternativi come i ponti Balbis ed Umberto I.