Escort: attenzione agli annunci online

Annuncio che cerchi, escort che trovi. Le truffe ai danni dei clienti delle escort non si placano e ogni volta si verificano in modi diversi. Questa volta è il turno di un trentaduenne piemontese che, dopo aver pagato, è stato cacciato di casa prima di consumare il rapporto.

L'uomo di Vercelli è rimasto profondamente deluso da quello che doveva essere un incontro di piacere. Aveva pattuito con la escort una prestazione di due ore al costo di 150€ al telefono, dopo aver trovato l’annuncio online. Il trentenne ha raggiunto la donna in casa sua come stabilito, ma durante l’incontro un parente di questa si sarebbe presentato a casa, costringendolo ad allontanarsi nonostante il servizio incompleto.

A quel punto il trentaduenne ha chiamato i carabinieri per intervenire, i quali però non hanno potuto fare niente. Così il giovane è tornato a casa deluso e insoddisfatto, imparando però la lezione: controllare sempre le informazioni trovate sui siti di incontri in internet.

Il primo passo è quello di cercare su Google le recensioni collegate al numero di telefono della escort che si è deciso di contattare. Leggere i giudizi degli altri utenti è fondamentale per evitare che succedano episodi simili, perché si ha modo di scartare tutte quelle “escort” (a volte non lo sono nemmeno) che non sono professioniste affidabili e che spesso si approfittano della segretezza che caratterizza questo tipo di incontri per fregare gli uomini.

Sempre più spesso, infatti, le truffatrici utilizzano le app di incontri e i siti per adulti per raggirare i presunti clienti, fingendosi escort professioniste. Fare un controllo in più non costa assolutamente nulla, porta via pochissimo tempo e rassicura l’utente che naviga.

Ad oggi, in qualsiasi settore, si leggono le recensioni per crearsi delle aspettative; pensiamo a un medico, un avvocato, un’estetista: solo l’idea che qualcun altro fruitore del servizio ci possa condividere la sua valutazione, ci rassicura. Se per un professionista non ci sono recensioni, infatti, siamo titubanti nel richiedere una prestazione.

È la stessa identica cosa che succede con il sesso a pagamento. Il cliente ha bisogno di certezze, quindi affidarsi all’esperienza di un’altra persona nella sua stessa posizione lo aiuta a scegliere e lo protegge dai raggiri.

Il sito leader del settore in Europa conta più di 690 mila recensioni e 5 milioni di utenti unici mensili, dà la possibilità di localizzare la professionista più vicina grazie alla mappa e alla ricerca per comune (anche quelli più piccoli, proprio come Vercelli) e mostra all’utente una scheda completa della escort con indicate tutte le informazioni essenziali, come il prezzo o i servizi offerti, oltre che ovviamente le recensioni.

In questo modo le truffe sono sempre più difficili e, se dovessero capitare, si potrebbe sempre contribuire a fermare il truffatore o la truffatrice attraverso la recensione negativa dell’esperienza.

Tutelarsi e prevenire un momento spiacevole è dunque possibile utilizzando il mezzo che ci è più comodo e che ormai abbiamo sottomano 24 ore su 24: internet.