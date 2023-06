Tiziano Ferro mania, allo stadio Grande Torino: una fiumana di persone "assedia" il cantautore di Latina [FOTO]

Le foto non avrebbero bisogno di ulteriori parole. Santa Rita si ritrova assediata dai fans di Tiziano Ferro. O almeno, la parte del quartiere che confina con lo stadio Grande Torino, preso letteralemente d'assalto dai fans del cantautore di Latina.

L'attesa è durata troppi anni (i biglietti risalgono al 2019) per non deflagrare in tutta la sua passione, complice la pandemia che ha sospeso e rinviato il live.



Ma già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, l'impianto sportivo che si trova a pochi passi da piazza D'Armi ha iniziato a popolarsi. Venditori ambulanti e stand, certo, ma anche appassionati e fans che attendono di entrare.



Le file di persone sono letteralmente a perdita d'occhio. Su corso Sebastopoli, ma anche su corso Agnelli e nelle altre zone limitrofe. Tutti vagano cercando il proprio varco di accesso. Una situazione che non si vedeva da tempo, in città. Trovare un parcheggio è un miraggio: tantissime vetture girano ormai da ore alla ricerca di una sistemazione. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.