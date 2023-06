Migliora la bimba precipitata dal balcone in via Medail. Sempre grave il bambino caduto nella piscina di None

Migliorano, pur restando gravi, le condizioni della bambina di due anni caduta ieri dal terzo piano di un edificio in via Medail, nel quartiere San Donato. La piccola, di origini egiziane, è ricoverata all'ospedale Regina Margherita, in prognosi riservata.

Molteplici traumi e ferite

Nella caduta la bomba aveva riportato un importante trauma cranico, toracico e addominale. Proseguono le indagini della polizia su quanto accaduto. La madre è stata sentita delle scorse ore dagli agenti della squadra mobile della Questura. La donna avrebbe raccontato che sarebbe scivolata mentre aveva la figlia in braccio.

Gravissimo il bimbo di None

Restano invece gravissime le condizioni del bambino di due anni di None, ricoverato anche lui al Regina Margherita, dopo che domenica era caduto nella piscina piena all'interno del giardino di casa sua. Lo si apprende da fonti ospedaliere.

Il piccolo era stato trovato dalla mamma. Era in arresto cardiaco e solo i sanitari dell’elisoccorso sono riusciti a riavviare il suo cuore.