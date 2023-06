In via Monginevro stop alle auto: una nuova area pedonale in Circoscrizione 3

Dopo l'ok della Circoscrizione 3, il Comune di Torino ha deciso di pedonalizzare in via temporanea l'area all'angolo tra via Monginevro e corso Ferrucci.

In questa piazzetta all'angolo tra le vie San Paolo e Vigone sono parcheggiate moltissime auto, spesso in doppia fila. Da qui la decisione di chiudere completamente alle auto questi due tratti di strada, privi di passi carrai. Per un anno quindi sarà vietato tutto il giorno l'accesso a macchine, camion e moto, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

"Migliorare vivibilità spazio urbano"

"Con questo intervento - spiega l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, firmataria della delibera approvata in giunta - rispondiamo a una richiesta espressa da residenti e commercianti".

"Anche attraverso pedonalizzazioni di piccole dimensioni che ne consentano un maggiore utilizzo e in sicurezza da parte dei cittadini è possibile migliorare la vivibilità e la qualità dello spazio urbano", conclude Foglietta.

Il sì dei commercianti