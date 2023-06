A Rivoli, la rassegna cinematografica gratuita "Ever Green: un pianeta da salvare"

I conflitti, l’ambiente e le sfide da intraprendere per salvarlo, sono al centro della rassegna estiva "Ever Green: un pianeta da salvare" che Distretto Cinema e il Museo d’arte contemporanea di Rivoli organizzano da venerdì 16 giugno a venerdì 14 luglio. Cinque proiezioni serali (inizio sempre alle 20,30), cinque film che toccano argomenti attualissimi, dalla guerra alla deforestazione, tutte introdotti da voci autorevoli, in programma nella cornice del teatrino del Castello di Rivoli. Cinque appuntamenti tutti a ingresso gratuito per accompagnare la mostra “Artisti in guerra” recentemente allestita dal Museo.

La rassegna si chiama "Ever-green: un Pianeta da salvare" e vuole riportare l'attenzione sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Venerdì 16 così s'inizia con "Pluto" di Renzo Carbonera, con un focus su un veterano dell'esercito americano ossessionato dalla guerra nucleare: il regista sarà in collegamento online e dibatterà con Lia Furxhi, programmatrice del Festival CinemAmbiente, presente in sala. Venerdì 23 tocca a "One Earth - Tutto è Connesso" di Francesco de Augustinis presentato da Elena Vallino, ricercatrice di Economia dello sviluppo e studi ambientali al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Venerdì 30 giugno - un occasione del finissage della mostra "Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti" al Castello, c'è "Olafur Eliasson:Miracles of Rare Device" di John O’Rourke: a parlarne sarà proprio Marcella Beccaria, vice direttore, capo curatore del Castello di Rivoli e curatore della mostra. Venerdì 7 luglio, quindi, "Absconded. Young Russians On The Run" di Anna Winzer alla presenza di Bruno Maida, autore, professore di Storia Contemporanea all’Università di Torino e membro del Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio per la realizzazione del nuovo memoriale italiano ad Auschwitz. A chiudere venerdì 14 luglio "Los Zuluagas" di Flavia Montini, presente in sala.

Per info: https://www.distrettocinema.it/