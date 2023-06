"Attraverso Villar Dora": venerdì 30 giugno il docufilm presentato dal Gruppo Culturale Villardorese

ATTRAVERSO VILLAR DORA, prima di tutto, è un regalo al paese di Villar Dora, ai suoi abitanti e a tutte le persone che ancora non conoscono questo affascinante angolo di Piemonte. Il docufilm vuole essere uno strumento di promozione turistica finalizzato alla conoscenza, condivisione e salvaguardia di importanti beni culturali, storici, artistici e ambientali presenti sul territorio.

Nel docufilm, la scoperta dei tesori di Villar Dora avviene attraverso l’esperienza di viaggio narrata dalla voce protagonista che sale sulla Seja, la collina sovrastante il paese, per

di una realtà̀ dinamica, attenta alle tradizioni ma con uno sguardo al futuro che non può̀ prescindere da opportunità̀ di sviluppo turistico.

L’evento ufficiale di presentazione in collaborazione con la Proloco villardorese avverrà̀ venerdì̀ 30 giugno 2023 alle ore 21:00, nella bella cornice di piazza San Rocco, ai piedi dell’antico castello medioevale. In caso di maltempo, la proiezione verrà̀ spostata al Centro Sociale Polivalente di Villar Dora di via Pelissere.