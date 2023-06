Buon ponte, Aaron: cane-poliziotto che dal 2017 lavorava al fianco dei colleghi in divisa a Caselle [FOTO]

Dal 2017 in servizio allo scalo di Caselle per dare una mano ai colleghi della Polizia di frontiera. Loro, in divisa e con le armi d'ordinanza. Lui, a quattro zampe, un pelo chiaro lucente e il suo fiuto, infallibile.

Se n'è andato tra le lacrime di chi ha lavorato con lui (e gli ha voluto bene) Aaron, labrador maschio di 7 anni che da oltre 6 lavorava all'aeroporto.



Il suo compito era scoprire eventuali pericoli: faceva parte dell'u nità cinofila antisabotaggio specializzata nella ricerca di esplosivi, armi e munizioni e garantiva quotidianamente la sicurezza di tutti i passeggeri in transito a Caselle, intervenendo ad esempio in caso di allarme per autovetture sospette o a seguito del ritrovamento di bagagli abbandonati in aeroporto.