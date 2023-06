Un pomeriggio dedicato al cantautorato: chiacchiere e jam session

Sarà un sabato pomeriggio dedicato al cantautorato italiano quello organizzato dall’Officina editoriale Morsi insieme a Libreria Libra, l’occasione è la presentazione del terzo e nuovo numero della raccolta illustrata PaperSong edita da Morsi. Si tratta di una raccolta grafica dedicata al cantautorato italiano del Novecento e comprende 10 volumi dedicati a 10 cantautori italiani.

Ogni volume contiene numerose illustrazioni ispirate ad una selezionata serie di canzoni, un’editoriale inedito sul cantautore e un’infografica. A dialogare sull’ultima uscita, dedicata al paroliere e cantautore Roberto Vecchioni, saranno l’editrice Giulia Pavani e Lorenzo Albrile. Come ogni uscita i testi presenti in PaperSong sono di Alessio Fasano mentre le illustrazioni sono state realizzate da Emma Arduini e la copertina Luca Lucherini. PaperSong ha come scopo trasmettere segnali di resistenza culturale che influenzino le nuove generazioni, ricordando attraverso la musica e l’arte figurativa movimenti d’insurrezione sia collettiva che intellettuale descrivendo con una poetica attenta la società di fine Novecento. Chiacchiere in musica con un grande appassionato della storia italiana contemporanea e della storia della musica italiana, la quale rispecchia l'evoluzione del pensiero culturale, estetico e politico del passato.

Per Lorenzo Albrile scoprire e raccontare la storia e la politica attraverso la musica è una passione che coltiva da anni, dai viaggi in macchina ascoltando i grandi cantautori alle domeniche mattina a rovistare tra i banchi dei Balòn alla ricerca di vinili interessanti. Da un lato la musica e la letteratura e dell’altro il mondo dell’editoria indipendente e delle illustrazioni rappresentato della giovane editrice Giulia Pavani. A seguire ci sarà una jam session a cura di Poptools Band e altri artisti, il tutto sulle note dei migliori brani e cantautori italiani del Novecento. La cornice dell’evento sarà nel cuore di Vanchiglia presso la Libreria Libra che da anni colora il quartiere di storie in cellulosa.