Vodafone, c'è l'accordo sugli oltre mille esuberi: coinvolti anche i circa 120 dipendenti di Torino e Ivrea

Un sospiro di sollievo per i circa 120 lavoratori di Vodafone che tra le sedi di Torino e Ivrea rientravano - almeno sulla carta - tra gli oltre mille esuberi che l'azienda aveva segnalato ai sindacati. Era questa una delle situazioni (insieme a Wind, ma anche Tim e non solo) che nelle scorse settimane avevano portato i rappresentanti dei lavoratori ad accendere un riflettore chiedendo garanzie.



In una nota ufficiale, dunque, Vodafone Italia comunica di aver raggiunto con le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle Telecomunicazioni e le RSU "un’intesa sui contenuti dell’accordo per la gestione condivisa di 1003 efficienze, attraverso l’adozione di strumenti sostenibili per i dipendenti e per l’azienda". Un accordo ottenuto anche con la mediazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una transizione complessa Ora si tratterà di sottoporre l'intesa alle assemblee dei lavoratori nei diversi stabilimenti, ma intanto emergono gli elementi caratterizzanti. "L’accordo ha l’obiettivo di implementare il piano di profonda trasformazione e modernizzazione del modello operativo aziendale, di continuare a investire e a competere in modo sostenibile, al fine di rafforzare la relazione con i clienti - spiegano nella nota - Il confronto è stato guidato dalla reciproca consapevolezza che Vodafone e l’intero settore delle telecomunicazioni sono stati interessati negli anni da una costante contrazione di ricavi e margini, derivanti da una intensità competitiva del mercato che ha pochi pari a livello mondiale, a cui si aggiunge l’impatto economico dell’inflazione e della crisi energetica".

Gli strumenti sul tavolo

L'accordo prevede percorsi di riqualificazione professionale per la copertura di ruoli necessari al processo di trasformazione e per la internalizzazione di attività attualmente in outsourcing, attraverso la valorizzazione delle professionalità già presenti nel perimetro aziendale (300 dipendenti in 2 anni), ma anche mobilità volontaria tramite incentivi definiti in base a età anagrafica, anzianità di servizio e tempistiche di adesione per accompagnare il ricollocamento nel mercato del lavoro, inclusa l’estensione dell’assistenza sanitaria aziendale (Fsio) per 24 mesi.