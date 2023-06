Parella, cade da una finestra mentre sta lavorando: operaio ricoverato al Cto in prognosi riservata

E' un uomo di 58 anni, originario del Canavese, l'operaio ricoverato al Cto in condizioni critiche dopo un incidente sul lavoro che l'ha visto precipitare da una finestra in zona Parella.



Secondo le prime ricostruzioni, mentre le forze dell'ordine e i tecnici dello Spresal indagano sulla vicenda, l'uomo stava lavorando presso una ditta di Parella, ma sarebbe dipendente di un'altra attività esterna. La caduta si sarebbe verificata mentre stava cercando di montare una zanzariera.



L'uomo è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno ricoverato in prognosi riservata.