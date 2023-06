Accordo tra Politecnico e Fondazione Molinette per promuovere ricerca scientifica, formazione e divulgazione

Il Politecnico di Torino sarà al fianco di Fondazione Ricerca Molinette ETS per sostenerne l’impegno in favore della ricerca sperimentale e della ricerca clinica nell’ambito degli studi riguardanti diverse patologie.

I due Enti condividono gli stessi interessi e obiettivi comuni a favore della collettività e della ricerca, e questa partnership contribuirà a promuovere la ricerca scientifica, la formazione e la divulgazione della conoscenza in ambito medico.

La Fondazione Ricerca Molinette è attiva dal 2001 nel sostegno alle attività dei gruppi di ricerca scientifica che operano all’interno dell’ospedale torinese con un’attenzione particolare alla ricerca traslazionale, volta a trasferire in ambito clinico i risultati degli studi di laboratorio, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie; mentre il Politecnico di Torino è una delle più importanti università tecniche in Italia e nel mondo, in cima a tutti i più autorevoli rankings internazionali.

Grazie all’accordo tra le due realtà, l’Ateneo torinese sosterrà le iniziative della Fondazione Ricerca Molinette individuando occasioni di promozione per le attività solidali e creando eventi per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica, durante i quali le attività di formazione, studio e ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla Fondazione.

La collaborazione tra la Fondazione e il Politecnico si articolerà sulla base delle specifiche competenze mediante la stipula di specifici accordi a livello istituzionale o con i dipartimenti o le strutture le cui competenze saranno maggiormente idonee al raggiungimento dell’obiettivo comune individuato dalle entrambi.

La professoressa Laura Montanaro – Prorettrice del Politecnico – commenta: “La formazione nell’ambito dell’Ingegneria biomedica, così come la ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati nella società e nel mondo dell’imprenditoria, costituiscono ormai da anni uno dei settori di maggior valenza e sviluppo nel nostro Ateneo. Le metodologie e le tecnologie proprie dell’ingegneria sono al servizio della comprensione, sistematizzazione e risoluzione degli innumerevoli e sempre più sfidanti problemi di interesse medico – biologico, e traggono grande beneficio dal dialogo proattivo e dalla collaborazione tra specialisti di svariate discipline. La collaborazione con la Fondazione Ricerca Molinette, che ringraziamo per l’apertura nei nostri confronti, è un importante passo per estendere ulteriormente le potenzialità del ns. Ateneo in questo fondamentale ambito formativo, di ricerca, di generazione e condivisione di nuove conoscenze. Ringrazio il prof. G. Ciardelli che ha accettato di assumere il ruolo di referente dell’Ateneo per questo accordo”.

“Ringrazio a nome di tutta la Fondazione Ricerca Molinette, con stima e gratitudine, il Politecnico di Torino, nella persona della Pro-Rettrice Professoressa Montanaro, per la sensibilità dimostrata nella sottoscrizione del patto di collaborazione per la definizione di progetti in sinergia con la Fondazione – dichiara Cristina Seymandi, Segretario Generale della Fondazione Ricerca Molinette - queste prime collaborazioni, ci permetteranno di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e svolgere attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione sulla salute. Sono certa che avremo modo di proseguire questo felice rapporto di collaborazione in molte altre occasioni”.