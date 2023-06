Processo Askatasuna, lo storico esponente No Tav Perino: “Nessuna imposizione da loro, non sarebbe fattibile né credibile”

Nuova udienza al Tribunale di Torino dei testimoni della difesa al processo per “associazione a delinquere” a carico dei militanti del centro sociale Askatasuna: il tutto a poche settimane della presenza, tra gli altri, di Zerocalcare e del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi. Il primo a parlare è lo storico esponente del movimento No Tav Alberto Perino.

Nessuna pressione da Askatasuna sui No Tav

Perino ha parlato del ruolo di Aska all'interno del movimento negando pressioni: “Fanno parte del Movimento No Tav - ha dichiarato – ma non abbiamo mai ricevuto nessuna imposizione da loro, non sarebbe né fattibile né credibile. Il movimento No Tav è fatto da un'assemblea di comitati in cui tante realtà discutono cercando di trovare una mediazione; nei 32 anni di storia questo non è mai avvenuto e sfido chiunque a dire il contrario”.

No ad azioni violente

Perino ha anche minimizzato eventuali azioni violente legate al movimento: “Non avrebbero potuto farle – ha proseguito – perché, a livello organizzativo, sarebbero stati stoppati dai non violenti, dopodiché ognuno si assume le proprie responsabilità personali. Ognuno fa quello che si sente di fare in quel momento facendo attenzione a non danneggiare il movimento con le proprie azioni. La presenza dei ragazzi di Askatasuna è vissuta positivamente perché sono credibili e si occupano degli altri”.

Sabotaggio come “azione non violenta”

L'attivista, infine, si è anche espresso riguardo alla presenza di oggetti come cesoie e flessibili alle manifestazioni: “Si tratta - ha ancora aggiunto – di sabotaggio, una pratica che riteniamo non violenta fino a quando non danneggia gli esseri viventi. Tagliare le reti ha l'obiettivo di bloccare i lavori e fare pressione su un cantiere per la costruzione di un'opera devastante sia per le finanze che per l'ambiente”.