Usano il bancomat rubato a un anziano per pagare una corsa in taxi: arrestati

Hanno rubato il bancomat a un anziano e poi hanno provato a utilizzarlo per pagare una corsa in taxi, cercando anche di ricavarci dei contanti: purtroppo per loro, lo stratagemma non ha funzionato e i due malviventi, una ragazza di 29 anni e un ragazzo di 20, sono finiti in manette.

A segnalarli alla polizia è stato proprio il tassista, insospettito dal loro comportamento: innanzitutto i due avevano tentato ripetutamente, ma senza successo, di saldare la corsa utilizzando la carta Visa. Ma, come se non bastasse, avevano cercato di convincere l'uomo a farsi pagare 100 euro in più con l'intento di farsi poi restituire il resto in contanti.