Allarme erba alta a Nichelino: in piazza Moro il verde quasi nasconde le panchine

Oggi, 21 giugno, è il primo giorno d'estate ma la pioggia delle ultime settimane ha fatto sembrare la tarda primavera più simile all'autunno che alla bella stagione. Ed ha contribuito a far diventare l'erba alta un problema in molte zone. A Nichelino, per esempio, continua a latitare la manutenzione del verde pubblico in alcune porzioni di città.

Panchine sommerse in piazza Moro

Dopo le segnalazioni arrivate pochi giorni fa dal quartiere Kennedy, adesso il problema riguarda in modo particolare piazza Aldo Moro, dove sono sistemate panchine a forma di sdraio nell'area verde vicino al comitato di quartiere. Panchine che in questi giorni rischiano di essere nascoste dall'erba alta. Che può creare problemi per i bambini piccoli o anche agli amici a quattro zampe.

Sfalci già programmati dal Comune

La speranza è che, adesso che il maltempo sembra definitivamente alle spalle, con gli sfalci già programmati la situazione possa ritornare sotto controllo. Per evitare che fare un giro nei prati non assomigli ad una mezza avventura in mezzo alla giungla.