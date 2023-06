Giardino ex Westinghouse-Nebiolo, Mazzoleni “tira dritto” sul supermercato: “Decisione di cui mi assumo la responsabilità”

Quella di oggi è una giornata molto importante per il giardino “Artiglieri della montagna” della Caserma Lamarmora, “minacciato” dalla costruzione di un nuovo supermercato Esselunga nell'area dell'ex Westinghouse-Nebiolo tra i quartieri Cit Turin e San Paolo a Torino. Nel pomeriggio, durante un'apposita seduta congiunta delle Commissioni Ambiente e Urbanistica del Consiglio Comunale, è stata infatti discussa una petizione sottoscritta da circa 1000 cittadini.

Mazzoleni: “Porterò la delibera in Giunta”

Alle richieste dei cittadini, anticipate ieri, ha risposto l'assessore all'urbanistica della Città Paolo Mazzoleni ribadendo l'intenzione di portare avanti il progetto: “Porterò – ha affermato – la delibera di approvazione del PEC in Giunta, considerando il fatto che il piano attuativo non è in variante al piano regolatore: si tratta di una decisione di cui mi assumo la responsabilità; anche se venisse bocciato, però, le destinazioni d'uso non verrebbero cambiate. L'area, inoltre, è già stata acquistata e non esistono penali: al contrario, non lasciassimo esprimere i diritti ci troveremmo costretti a pagare dei danni”.

Mazzoleni ha, in parte, anche rassicurato i presenti: “Già in fase di bando - ha proseguito – c'erano dei vincoli, come la compensazione uno a uno degli alberi abbattuti e la conservazione di almeno il 50% di suolo permeabile in piena terra. A questi si aggiungeranno anche quelli del VAS (Valutazione Ambientale Strategica, ndr), in attesa del parere della Circoscrizione 3; sulla partecipazione occorre invece fare una discussione strutturale”.

I cittadini: “Danno enorme”

I cittadini hanno invece ribadito le proprie istanze sottolineando gli aspetti negativi del progetto: “Gli alberi – ha sottolineato Nico Miletto, uno dei primi firmatari – sono essenziali per l'aria e quindi per l'aspettativa di vita: abbiamo calcolato che, in un anno, quelli presenti nel giardino sono in grado di assorbire 10 tonnellate di anidride carbonica; immaginate il danno che subirà la zona dimezzandoli, non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello della qualità della vita dei residenti”.

In serata il parere della Circoscrizione