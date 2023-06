Corso Marconi: addio al cemento, steso il calcestruzzo. E la polemica si accende sui social

In corso Marconi i lavori proseguono senza sosta nonostante l'arrivo del caldo afoso. La consegna prevista della prima tranche di lavori infatti è prevista per metà luglio, mentre il lavoro completo sarà concluso a ottobre.

Steso il calcestruzzo

Nel frattempo, è stato steso il calcestruzzo nella parte centrale del corso, la parte che sarà completamente pedonale.

Non mancano però le polemiche che si susseguono in realtà dall'inizio dei lavori. La querelle è esplosa nei giorni scorsi soprattutto sui social, tra chi loda l'intervento e chi invece lo critica.

Critiche e polemiche social

"Finalmente. Il caldo percepito ed emanato dovrebbe essere molto inferiore a prima. Spero sia anche fortemente drenante" si legge tra i commenti del gruppo facebook "San Salvario", "Non ci sono parole un vero disastro" critica però un altro utente. Un punto che viene sollevato è anche quello delle presenze "ora tornerà deserto come prima tranne quei poveri bambini costretti dai genitori a giocare in una strada".