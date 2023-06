Moncalieri ospita fino a domenica la prima festa dell'Unità della zona sud di Torino

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno Moncalieri ospitala prima festa dell'Unità della zona sud di Torino. Il Partito democratico ha scelto il PalaExpo (l’ex Foro Boario e Palavaccini) per questo appuntamento che si presenta con il sottotitolo "Noi per il futuro!, in cui tra tradizioni e nuove proposte ci sarà la possibilità di vivere quattro giorni tra dibattiti, musica, proposte culinarie e divertimento.

Incontri, appuntamenti e spettacoli dal vivo

Un tema al giorno, ma anche mostre a tema, musica dal vivo ed una sottoscrizione a premi. Una scommesse fortemente voluta dal segretario del circolo del Partito Democratico di Nichelino e coordinatore della zona sud Antonio Landolfi e dal segretario dem di Moncalieri Roberto Solferino, che hanno messo insieme 17 circoli puntando su unità e coesione.

Il segretario regionale Rossi alla inaugurazione

Si parte oggi, giovedì 22 giugno, alle 18 con l’inaugurazione alla presenza del segretario regionale Domenico Rossi e metropolitano Marcello Mazzù, a seguire dalle 19.30 una serata dedicata al tema del lavoro.