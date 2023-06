Alle 19 di oggi, venerdì 23 giugno, la squadra "21" dei Vigili del fuoco, proveniente dalla centrale di corso Regina Margherita, è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto un'auto in via Tabacchi.

Con un intervento rapido il rogo è stato domato e il veicolo messo in sicurezza: nessuna persona è stata coinvolta.