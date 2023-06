In via Moncrivello sgomberato alloggio Atc occupato abusivamente

Questa mattina un alloggio occupato dai rom in via Moncrivello è stato sgomberato a seguito delle segnalazioni dei residenti. L'appartamento era stato lasciato con la porta aperta, e l'intervento dei tecnici di Atc , insieme alle forze dell'ordine, ha permesso di murarlo e metterlo in sicurezza. Al loro ritorno gli occupati hanno trovato ad aspettarli gli agenti della Polizia locale.

"Avevamo personalmente effettuato un sopralluogo presso via Moncrivello rilevando una situazione insostenibile - raccontano l'assessore regionale alla Politiche sociali Maurizio Marrone e la capogruppo di Fdi in circoscrizione 6 Verangela Marino - ed avevamo quindi segnalato alle forze dell'ordine il degrado le minacce ai residenti. L'operazione di questa mattina dimostra finalmente che le istituzioni possono tornare in quartieri da cui sembravano assenti e dare delle risposte. Per tutelare davvero le persone oneste che vivono nelle case popolari delle nostre periferie bisogna allontanare chi le occupa abusivamente, condannandole al degrado e alla violenza. Ringraziamo i residenti che in questi mesi non si sono mai arresi ed hanno costantemente tenuto alta l'attenzione".